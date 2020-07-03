Кулеба: Відсутність води у Криму - це наслідок дій РФ як країни-окупанта

Кулеба: Відсутність води у Криму - це наслідок дій РФ як країни-окупанта

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Укрінформ
Відсутність води в анексованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не подаватиме воду на півострів до його деокупації.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «Дім».

«Позиція дуже проста, вона зафіксована в міжнародному праві, де є чітке правило, що ситуацію на окупованій території контролює і несе повну відповідальність за неї держава-окупант. Відповідно, відсутність води в Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність. І кримчани повинні висувати ці претензії саме Російській Федерації», - сказав він.

На думку міністра, не можна йти на якісь поступки в цьому питанні, якщо не відбувається реальна деокупація Кримського півострова, а Україна не має достатньо гарантій того, що вона успішно завершиться, а не зупиниться на півдорозі.

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«Доки не буде українського прапора в Сімферополі і Севастополі, води в Північно-Кримському каналі не буде!» - підсумував міністр.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував неможливість подачі води до Криму. За його словами, питання відновлення поставок дніпровської води Північно-Кримським каналом не стоїть поки що на порядку денному українського уряду. Шмигаль також наголосив, що водопостачання Криму «не є предметом якогось торгу», додавши, що вода не подається на півострів і «фізично не може туди подаватися».

Раніше віце-прем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова.

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Водночас, на думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, питання подачі води в окупований Крим для президента РФ Володимира Путіна може стати приводом для розширення агресії.

Подібну думку висловив і екскомандувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес. За його даними, під час навчань «Кавказ-2020» Росія може оголосити про «гуманітарну кризу» в Криму через брак води, а потім захопити дамбу в Херсоні, щоб повернути воду на анексований півострів, сказавши, що у неї «не було вибору».

Проблеми з водою почалися в Криму після анексії півострова Росією в 2014 році, коли Україна припинила поставки Північно-Кримським каналом.

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