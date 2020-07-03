Кулеба: Відсутність води у Криму - це наслідок дій РФ як країни-окупанта

Відсутність води в анексованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не подаватиме воду на півострів до його деокупації.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «Дім».

«Позиція дуже проста, вона зафіксована в міжнародному праві, де є чітке правило, що ситуацію на окупованій території контролює і несе повну відповідальність за неї держава-окупант. Відповідно, відсутність води в Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність. І кримчани повинні висувати ці претензії саме Російській Федерації», - сказав він.

На думку міністра, не можна йти на якісь поступки в цьому питанні, якщо не відбувається реальна деокупація Кримського півострова, а Україна не має достатньо гарантій того, що вона успішно завершиться, а не зупиниться на півдорозі.

«Доки не буде українського прапора в Сімферополі і Севастополі, води в Північно-Кримському каналі не буде!» - підсумував міністр.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував неможливість подачі води до Криму. За його словами, питання відновлення поставок дніпровської води Північно-Кримським каналом не стоїть поки що на порядку денному українського уряду. Шмигаль також наголосив, що водопостачання Криму «не є предметом якогось торгу», додавши, що вода не подається на півострів і «фізично не може туди подаватися».

Раніше віце-прем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова.

Водночас, на думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, питання подачі води в окупований Крим для президента РФ Володимира Путіна може стати приводом для розширення агресії.

Подібну думку висловив і екскомандувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес. За його даними, під час навчань «Кавказ-2020» Росія може оголосити про «гуманітарну кризу» в Криму через брак води, а потім захопити дамбу в Херсоні, щоб повернути воду на анексований півострів, сказавши, що у неї «не було вибору».

Проблеми з водою почалися в Криму після анексії півострова Росією в 2014 році, коли Україна припинила поставки Північно-Кримським каналом.