Росія зобов’язана забезпечити меддопомогу українському політв’язню Приходьку – МЗС

Росія зобов’язана забезпечити медичний догляд та належні умови українському політв‘язню Олегу Приходьку, стан здоров’я якого суттєво погіршився, і звільнити всіх незаконно утримуваних українців.

Як передає Укрінформ, про це заявив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

«РФ зобов’язана забезпечити медичним доглядом та належними умовами політв‘язня Олега Приходька, стан здоров‘я якого суттєво погіршився в слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону. Усі українці, які незаконно утримуються в Росії та в тимчасово окупованому Криму, мають бути звільнені", - написав дипломат.

Як повідомлялося, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова поінформувала 23 листопада, що стан здоров'я українського активіста з Криму Олега Приходька, незаконно утримуваного в російському СІЗО, критично погіршився, і закликала уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову терміново забезпечити належні умови його тримання відповідно до мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з в’язнями.

28 травня 2020 року у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька. Українського активіста звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготовка до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.

7 вересня російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою Приходька.