Україна у Раді Європи вимагає від Росії припинити репресії в окупованому Криму

Україна у Раді Європи вимагає дати належну оцінку порушенню прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях та припинити ці протиправні дії.

Як передає Укрінформ, це питання вкотре порушив постійний представник України при Раді Європи, повідомляє українське Постпредство у Фейсбуці.

«Постійний представник України Борис Тарасюк в Раді Європи піддав гострій критиці окупаційну російську адміністрацію за незаконне засудження за сфабрикованими звинуваченнями трьох громадян України: Енвера і Різи Омерових та Айдера Джаппарова на 18, 17 і 13 роки в колоніях суворого режиму», - заявили у Постійному представництві України при РЄ.

Як відзначається, це є свідченням, що «російська судова система не має нічого спільного з правосуддям, а лише продовжує політику переслідування кримських татар та придушує будь-які ознаки інакомислення в окупованому Криму».

У Постпредстві також відзначили, що «обурливим залишається той факт, що близько 120 кримських татар, які прямували для моральної підтримки на оголошення цього драконівського вироку, майже 9 годин утримувалиcя на Керченському мосту російськими силовиками без гарячих напоїв та їжі при нульовій температурі».

Тарасюк виступив з вимогою до РФ скасувати рішення суду та негайно звільнити всіх українських громадян, які нелегально утримуються Росією.

Україна також закликає генерального секретаря Ради Європи, комісара РЄ з прав людини та держави-члени організації рішуче відреагувати на ці протиправні дії, вимагати від РФ припинення порушення норм міжнародного права, включаючи гуманітарне та міжнародні норми прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, 11 січня в Ростові-на-Дону відбулося завершальне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори запросили для них великі строки ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Всі троє — жителі Білогірського району Криму, які були затримані 10 червня 2019 року. Їх обвинувачують у «здійсненні терористичної діяльності» та участі в діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.