Підбурювання до держзради: в Україні відкрили справу проти заступника командувача ЧФ РФ

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо заступника командувача Чорноморського флоту РФ щодо підбурювання до держзради українських військових у березні 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

“Прокурорами Офісу Генпрокурора розпочато кримінальне провадження стосовно заступника командувача Чорноморського флоту Військово-морського Флоту Збройних Сил РФ за фактом підбурювання до вчинення державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2014 року високопосадовець ЗС РФ з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території держави схиляв військовослужбовців ЗСУ до вчинення держзради.

"Погрожуючи застосуванням військовослужбовцями ЗС країни-окупанта фізичного насильства та зброї, він змушував декілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога в період збройного конфлікту", - наголошують в ОГП.

Як зазначається, додаткові факти вчинення злочинів високопосадовцями ЗС РФ, які, зокрема, призвели до окупації території АРК і міста Севастополь та інших тяжких наслідків, встановили прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора.

Максимальна санкція за вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомлялося, Верховна Рада України оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.