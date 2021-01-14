Україна vs Росія: Кулеба пояснив, що означає рішення ЄСПЛ у справі щодо Криму

Рішення ЄСПЛ про прийнятність справи України проти Росії щодо Криму є важливим кроком на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти нашої країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, коментуючи сьогоднішнє рішення ЄСПЛ.

"Це перемога України. Це важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності зростатиме. Я абсолютно переконаний, що юридична сукупність дій України, - а це не лише ЄСПЛ, а й усі ті процеси, які відбуваються у Міжнародному морському трибуналі і Міжнародному суді ООН, крок за кроком підтверджуватимуть ту правду, яку доносила Україна світові з 2014 року, коли почалася російська агресія, і спростовуватимуть всю пропаганду та дезінформацію, яку в зв'язку з цим поширювала Російська Федерація", - сказав Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 січняЄвропейський суд з прав людини визнав прийнятною справу «Україна проти Російської Федерації» щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті.

Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в окупованому Криму.

Зокрема, Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті і релігії, про право на свободу зібрань та об’єднання.

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Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.