Зізнання Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ рішення щодо окупованого Криму
Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ від 14 січня, передає власний кореспондент Укрінформу.
«І наостанок. Суд взяв до особливої уваги беззаперечні заяви президента Путіна. Перша була зроблена на зустрічі з керівниками силових структур у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. Там було сказано, що він ухвалив рішення «розпочати роботу з повернення Криму до Російської Федерації». Друга була під час телевізійного інтерв'ю 17 квітня 2014 року, де він прямо визнав, що Росія «роззброїла військові підрозділи та правоохоронні органи», і що «російські військовослужбовці підтримали кримські сили самооборони», - йдеться у документі ЄСПЛ.
Як повідомляв Укрінформ, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав обґрунтованим позов України проти Російської Федерації щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті.
Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в окупованому Криму.
Зокрема, Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті і релігії, про право на свободу зібрань та об’єднання.
Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.
16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.
Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.