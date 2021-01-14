Зізнання Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ рішення щодо окупованого Криму

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ від 14 січня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«І наостанок. Суд взяв до особливої уваги беззаперечні заяви президента Путіна. Перша була зроблена на зустрічі з керівниками силових структур у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. Там було сказано, що він ухвалив рішення «розпочати роботу з повернення Криму до Російської Федерації». Друга була під час телевізійного інтерв'ю 17 квітня 2014 року, де він прямо визнав, що Росія «роззброїла військові підрозділи та правоохоронні органи», і що «російські військовослужбовці підтримали кримські сили самооборони», - йдеться у документі ЄСПЛ.

Як повідомляв Укрінформ, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав обґрунтованим позов України проти Російської Федерації щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті.

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Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в окупованому Криму.

Зокрема, Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті і релігії, про право на свободу зібрань та об’єднання.

Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.