Прокуратура Криму обіцяє підготовку нових позовів України проти РФ

Прокуратура АР Крим і надалі готуватиме інформацію для підготовки позовів проти Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це відомство заявило у Фейсбуці.

"Прокуратура автономії й надалі готова надавати свої матеріали для підготовки міждержавних позовів та співпрацювати з Міністерством юстиції України, Міністерством закордонних справ України / MFA of Ukraine та іншими центральними органами виконавчої влади для захисту порушених державою-окупантом прав громадян України в Криму", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу «Україна проти Російської Федерації» щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті.

Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в окупованому Криму.

Зокрема, Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті і релігії, про право на свободу зібрань та об’єднання.

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Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.