Росія порушує в окупованому Криму кілька статей Конвенції про права дитини — правозахисники

Україна повинна, не чекаючи деокупації Криму, відреагувати на те, що Росія мілітаризує дітей в Криму, порушуючи тим самим відразу кілька статей Конвенції про права дитини.

Про це в середу на пресконференції в Укрінформі розповіла дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

"Російська Федерація, мілітаризуючи дітей у Криму, порушує відразу кілька статей Конвенції про захист прав дитини, яку Росія ратифікувала і якої вона має дотримуватися. В першу чергу, ми говоримо про статтю 6 Конвенції, яка гарантує дітям захист їх здоров'я і життя", - повідомила Сєдова.

Як вважає дослідниця, незважаючи на заборону масових заходів у Криму під час пандемії коронавірусу, там продовжують організовувати масові пропагандистські збори за участю дітей, яких одягають в форму юнармії та змушують пропагувати службу в російській армії.

"Це ганебне порушення, яке загрожує безпеці дітей, - такі випадки ми реєструємо постійно і вони організовувалися не тільки влітку, коли пандемія трохи вляглася, але і зараз, коли ситуація стає більш загрозливою. На минулих вихідних ми знову зафіксували в Криму участь дітей в таких заходах", - розповіла Сєдова.

За її словами, окупаційна влада порушує і статтю 8 Конвенції про права дитини, яка гарантує право на вибір громадянства.

"Дітей позбавили права вибору громадянства України, хоча формально Росія не може його забрати, але вона робить все, щоб нав'язати своє громадянство не тільки дорослим, але й дітям, особливо тим, хто залишився сиротами. У них взагалі немає вибору", - зазначила експерт.

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Вона повідомила, що 29 стаття Конвенції про права дитини, в якій говориться, що дитина повинна виховуватися на принципах поваги до ООН, також порушується Росією.

"Справа в тому, що в документах ООН засуджуються акти агресії однієї держави по відношенню до іншої - це вважається злочином і це записано в документах ООН. Але Росія повністю цим нехтує і виховує в дітях позитивне сприйняття акту агресії і окупації, стверджуючи, що це перемога і досягнення", - підкреслила дослідниця КПГ.

Крім того, додала вона, Росія порушує 38 статтю Конвенції, яка говорить про те, що дитина повинна виховуватися в повазі до норм міжнародного гуманітарного права.

"Міжнародне гуманітарне право забороняє військовий призов в армію країни окупанта і пропаганду служби в армії серед жителів окупованій території, проте Росія не тільки пропагує службу в російській армії, а й закликає на службу дітей у свою армію. І це теж порушення Конвенції прав дитини", - резюмувала Сєдова.

За її словами, всі задокументовані Кримської правозахисною групою факти порушення прав дітей в Криму передані до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного кримінального суду з метою притягнення винних до відповідальності.

Як підкреслила експерт, Україні необхідно вже сьогодні реагувати на порушення Конвенції прав дитини в Криму, не відкладаючи на майбутнє і не чекаючи деокупації Криму.