Джапарова запросила Чорногорію долучитися до Кримської платформи

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац запросила чорногорську сторону долучитися до роботи "Кримської платформи".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Чорногорією суверенітету та територіальної цілісності України та поінформувала про порушення прав людини і мілітаризацію Криму з боку РФ. Вона також представила бачення України щодо започаткування ініціативи "Кримська платформа" і запросила чорногорську сторону долучитися до її роботи", - йдеться у повідомленні.

Посол зазначила, що Чорногорія займає чітку позицію щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова, активно підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, а також приєднується до санкційної політики ЄС щодо Росії.

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Співрозмовниці також обговорили питання двостороннього порядку денного, ситуацію з поширенням COVID-19 в обох країнах та заходи, які вживають уряди для протидії коронавірусу.

Еміне Джапарова поінформувала про ініційований Президентом України міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО, метою якого є привернути увагу до діяльності організації та підтримати її цінності, і запросила чорногорську сторону долучитися до нього.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи» та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Зараз Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.

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Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.

Фото: МЗС