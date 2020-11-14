Зеленський побажав Джемілєву, якнайскоріше відсвяткувати день народження у Криму

Президент Володимир Зеленський привітав лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва з учорашнім днем народження і побажав, щоб швидше настав рік, коли він зможе відсвяткувати його у Криму.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, опублікованому у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Я також вітаю Мустафу Джемілєва і крім міцного здоров’я, хоча це важливо, хочу побажати, щоб якомога швидше настав рік, коли ви будете відзначати день народження у вільному рідному Криму. Ну, і нас запрошуйте!" - сказав Зеленський.

Він додав, що українцям пощастило жити в один час і бачити приклади такої сили людського духу та незламності, які демонструють і Джемілєв, і українські моряки, військові, і полонені, і нещодавно звільнений нацгвардієць Віталій Марків.

Президент нагадав, що ще зовсім нещодавно у Фейсбуці було чимало аватарок на підтримку Марківа, а на Софійській площі був великий банер із закликом надати йому свободу.

"І всією країною ми радіємо, коли такі речі втрачають актуальність, коли наші люди повертаються", - підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, 13 листопада Офіс Президента привітав лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва з 77-им днем народження.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа звільнили з в’язниці.