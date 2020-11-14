«Бути здоровим!»: Президент назвав нове гасло для об'єднання країни

«Бути здоровим!»: Президент назвав нове гасло для об'єднання країни

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає, що новим об'єднавчим гаслом для України може стати "Бути здоровим".

Про це він розповів у влозі, опублікованому у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Ми постійно шукаємо речі, які б нас об’єднували. І одну з таких мені підказав власне сам Віталій (Марків- ред.) своїм прикладом. Коли весь час у неволі він підтримував себе у хорошій фізичній формі, і це зміцнювало не лише його тіло, але і його дух. Сьогодні, особливо у часи COVID-19, я думаю, ми маємо замислитись над цим, як ніколи раніше. Дійсно нове гасло, яке може об’єднати нашу країну: "Бути здоровим!", - підкреслив Зеленський.

Президент переконаний, що питання здоров'я є важливим у будь-якому куточку України, тут не може бути спекуляцій.

"Складно уявити сварки або бійки політиків через те, що саме будувати – стадіон чи басейн? Складно уявити, спроби розколоти суспільство, коли одні кажуть, що всім нам потрібно плавати брасом, а інші, що історичний шлях України - плавати кролем. Одним словом, бути здоровим бажання кожного з нас", - вважає глава держави.

Він нагадав, що ініціював розробку національної програми "Здорова Україна", глобальна ідея якої така: держава має забезпечити людині базовий «набір» для міцного здоров’я.

"Набір – це не обов’язково лише фізичні речі. Це і корисні звички, профілактика, правильне харчування, активність. І це коли з дитинства українці долучені до спорту і продовжують займатись ним усе життя. Не тоді, коли можуть купити абонемент у фітнес-клуб, а коли мають можливість бігати, кататись на велосипеді, плавати, займатись будь-яким тренуванням. І це зручно, бо поруч із домом. І це модно, бо так роблять всі", - зауважив Зеленський.

Наприкінці відеозвернення Президент повідомив "непогану" новину: "До кінця цього шаленого 2020 року залишилось тільки 48 днів".

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський ініціює розробку програми «Здорова нація», яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань та подолання їхніх наслідків.

9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук також отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

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