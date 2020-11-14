«Бути здоровим!»: Президент назвав нове гасло для об'єднання країни

Президент Володимир Зеленський вважає, що новим об'єднавчим гаслом для України може стати "Бути здоровим".

Про це він розповів у влозі, опублікованому у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Ми постійно шукаємо речі, які б нас об’єднували. І одну з таких мені підказав власне сам Віталій (Марків- ред.) своїм прикладом. Коли весь час у неволі він підтримував себе у хорошій фізичній формі, і це зміцнювало не лише його тіло, але і його дух. Сьогодні, особливо у часи COVID-19, я думаю, ми маємо замислитись над цим, як ніколи раніше. Дійсно нове гасло, яке може об’єднати нашу країну: "Бути здоровим!", - підкреслив Зеленський.

Президент переконаний, що питання здоров'я є важливим у будь-якому куточку України, тут не може бути спекуляцій.

"Складно уявити сварки або бійки політиків через те, що саме будувати – стадіон чи басейн? Складно уявити, спроби розколоти суспільство, коли одні кажуть, що всім нам потрібно плавати брасом, а інші, що історичний шлях України - плавати кролем. Одним словом, бути здоровим бажання кожного з нас", - вважає глава держави.

Він нагадав, що ініціював розробку національної програми "Здорова Україна", глобальна ідея якої така: держава має забезпечити людині базовий «набір» для міцного здоров’я.

"Набір – це не обов’язково лише фізичні речі. Це і корисні звички, профілактика, правильне харчування, активність. І це коли з дитинства українці долучені до спорту і продовжують займатись ним усе життя. Не тоді, коли можуть купити абонемент у фітнес-клуб, а коли мають можливість бігати, кататись на велосипеді, плавати, займатись будь-яким тренуванням. І це зручно, бо поруч із домом. І це модно, бо так роблять всі", - зауважив Зеленський.

Наприкінці відеозвернення Президент повідомив "непогану" новину: "До кінця цього шаленого 2020 року залишилось тільки 48 днів".

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський ініціює розробку програми «Здорова нація», яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань та подолання їхніх наслідків.

9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук також отримали позитивні результати тестів на коронавірус.