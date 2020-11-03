Суд в Італії виправдав нацгвардійця Марківа

Апеляційний суд Мілана, де відбувається розгляд апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, після близько п’ятигодинної перерви відновив слухання і виправдав Марківа.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Суд виніс рішення, що нацгвардієць Віталій Марків не здійснив злочину.

До перерви через відеозв’язок Марків наголосив, що не причетний до загибелі журналістів.

Фото: Антон Геращенко/ФБ

Як повідомляв Укрінформ, на судове засідання Віталія Марківа сьогодні не привезли через карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. На процесі він був присутній в режимі онлайн, із в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.