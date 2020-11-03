Аваков у Мілані: Сподіваємося, це буде останнє рішення суду щодо Марківа

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув на заключне засідання суду в Мілані у справі Віталія Марківа. Українська сторона сподівається на виправдувальний вирок для нацгвардійця.

Як передає Укрінформ, про це глава МВС заявивив у Мілані.

«Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа і що вирок буде виправдувальний і цей більш, ніж трирічний термін ув’язнення закінчиться. Україна свого солдата не лише. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України»,- заявив Аваков.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова додала, що в разі, якщо апеляційний суд візьме до уваги додаткові докази, які надала українська сторона захисту, то він може знов відкласти остаточне рішення, розглянути по суті докази і потім вже надати їм оцінку та винести рішення.

«Але згідно з їх законодавством, Римським статутом, апеляційний суд може прийняти рішення, якого ми всі чекаємо, що Віталій Марків не винний, тобто повністю задовольнити його скаргу», - сказала Денисова.

Зазначається, що сам Віталій Марків не буде присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду. Таке рішення було прийнято тюремними керівниками відповідно до настанови італійського уряду через обмеження пересування у місті з причин пандемії.

Як повідомлялося, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.

Апеляційний суд Мілана сьогодні продовжить розгляд апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років ув'язнення. На засіданні суду будуть присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Перед початком дебатів суд присяжних мусить прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Також сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - «Не в тому місті. Не в той час», який також доводить невинуватість Віталія Марківа.