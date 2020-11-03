Аваков у Мілані: Сподіваємося, це буде останнє рішення суду щодо Марківа

Аваков у Мілані: Сподіваємося, це буде останнє рішення суду щодо Марківа

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Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув на заключне засідання суду в Мілані у справі Віталія Марківа. Українська сторона сподівається на виправдувальний вирок для нацгвардійця.

Як передає Укрінформ, про це глава МВС заявивив у Мілані.

«Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа і що вирок буде виправдувальний і цей більш, ніж трирічний термін ув’язнення закінчиться. Україна свого солдата не лише. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України»,- заявив Аваков.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова додала, що в разі, якщо апеляційний суд візьме до уваги додаткові докази, які надала українська сторона захисту, то він може знов відкласти остаточне рішення, розглянути по суті докази і потім вже надати їм оцінку та винести рішення.

«Але згідно з їх законодавством, Римським статутом, апеляційний суд може прийняти рішення, якого ми всі чекаємо, що Віталій Марків не винний, тобто повністю задовольнити його скаргу», - сказала Денисова.

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Зазначається, що сам Віталій Марків не буде присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду. Таке рішення було прийнято тюремними керівниками відповідно до настанови італійського уряду через обмеження пересування у місті з причин пандемії.

Як повідомлялося, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.

Апеляційний суд Мілана сьогодні продовжить розгляд апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років ув'язнення. На засіданні суду будуть присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Перед початком дебатів суд присяжних мусить прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

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Також сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - «Не в тому місті. Не в той час», який також доводить невинуватість Віталія Марківа.

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