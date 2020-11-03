Суд у Мілані розглядає апеляцію у справі Марківа
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
На цьому судовому засіданні Віталія Марківа не буде. На процесі він буде присутній в режимі онлайн, перебуваючи у в’язниці. За попередньою інформацією, його не привезли на суд через коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.
Водночас українська сторона наполягає, що насправді італієць та росіянин загинули від мінометного обстрілу з боку російських окупантів на Донбасі.