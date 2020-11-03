Суд у Мілані розглядає апеляцію у справі Марківа

В апеляційному суді Мілана розпочалося чергове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого засудили до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На цьому судовому засіданні Віталія Марківа не буде. На процесі він буде присутній в режимі онлайн, перебуваючи у в’язниці. За попередньою інформацією, його не привезли на суд через коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Водночас українська сторона наполягає, що насправді італієць та росіянин загинули від мінометного обстрілу з боку російських окупантів на Донбасі.