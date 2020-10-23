Рішення суду у справі Марківа можуть ухвалити на початку листопада – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що рішення апеляційного суду Мілана щодо справи бійця Нацгвардії Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років позбавлення волі, може бути прийняте на початку листопада.

Про це він сказав під час відеовключення з Італії на спеціальному Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що у п’ятницю в суді виступає сторона захисту. Наразі виступив захисник Марківа від України, а потім виступатиме його особистий адвокат.

«Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували цілі системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність звинувачення, яке було висунуте проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено, мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, буде на користь Віталія і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться», - заявив Аваков.

За його словами, немає жодних сумнівів у тому, що ця ситуація є елементом гібридної війни, і те, що було інспіровано у 2015 році російськими пропагандистами і підхоплено "деким у Франції й Італії", вилилося у процес проти українського солдата.

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Однак, зауважив міністр, за останній рік ситуація в італійських ЗМІ серйозно змінилася.

«Вийшов документальний фільм про ситуацію зі справою Марківа, який був зроблений італійськими журналістами на основі висновків італійських експертів, і це дуже сильно похитнуло обстановку навколо цієї справи тут, в Італії. І ми бачимо увагу італійської преси, в тому числі тут сьогодні – кілька провідних видань, які були і на минулому засіданні. Думаю, те, що ми робимо і що доводимо свою позицію, - це дуже важливо і значуще», - зауважив Аваков і підкреслив, що Україна «свого солдата не покине в будь-якому випадку».

Як повідомлялося, нацгвардійця Віталія Марківа затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Фото: української громади в Італії