В МВС повідомили, чого не врахував суд у справі Марківа

Міжнародна правова комісія, до складу якої увійшли правозахисники з Росії і України, а також юристи з Франції, дійшла висновку, що суд першої інстанції не застосовував положення міжнародного гуманітарного права при кваліфікації конфлікту на сході України у справі бійця НГУ Віталія Марківа.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

Уточнюється, що ця міжнародна комісія вивчила обставини загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, і раніше були опубліковані перші результати моніторингу ефективності слідства у справі, в якій звинувачують Марківа.

«Комісія доходить до висновку, що суд Павії не застосовував положення міжнародного гуманітарного права при кваліфікації конфлікту на сході України, не був узятий до уваги функціональний імунітет Марківа як учасника регулярних військових формувань від переслідування за кордоном - навіть незважаючи на його подвійне громадянство», - зазначили у МВС.

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Як поінформували у міністерстві, також на думку комісії викликає сумніви доказова база, на основі якої суд робить свої висновки, зокрема - журналістська стаття в Corriere della Sera, "яку суд попри явні хиби трактує як "зізнання" Марківа, та об'єктивність показів ключового свідка Вільяма Рогелона".

"На думку авторів звіту, упереджене до України та українців медійне висвітлення процесу в Італії, та "презумпція винуватості" Марківа в пресі могли мати вплив на рішення присяжних", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначають, що міжнародна робоча група продовжує дослідження доказової бази, на яку спирався суд при винесенні вироку, і "первинні висновки дозволяють відзначити недостатність дослідження фактів і неясність методології при проведенні аналізу".

У міністерстві додали, що Центр сприяння міжнародного захисту (Франція) направив свого представника для проведення місії незалежного спостереження, який був допущений судом до зали судового засідання.

Уточнюється, що міжнародна робоча група може представити фінальний звіт своєї роботи в кінці жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, в апеляційному суді в Мілані 29 вересня закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу було призначено на 1 жовтня. Суд мав оголосити рішення щодо долучення додаткових доказів, зокрема, документального фільму.

Під час першого засідання 29 вересня апеляційний суд в Мілані розглядав питання долучення до справи додаткових доказів захисту невинуватості українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Під час другого засідання апеляційного суду в Мілані у справі нацгвардійця Віталія Марківа питання про долучення пакету експертиз, які можуть свідчити про його невинуватість, не було розглянуте.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.