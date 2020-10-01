Італійський суд призначив додаткову експертизу у справі Марківа

Під час другого засідання апеляційного суду в Мілані у справі нацгвардійця Віталія Марківа питання про долучення пакету експертиз, які можуть свідчити про його невинуватість, не було розглянуте. Водночас, суд призначив додаткову експертизу.

Про це, як передає Укрінформ, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після засідання суду, повідомляє заступник директора Департаменту комунікацій Ярослав Тракало у Фейсбуці.

«До розгляду питання про долучення пакету експертиз, підготовленого адвокатами, які можуть свідчити про невинуватість українського нацгвардійця, справа наразі не дійшла», - сказав Аваков, який був присутній на судовому засіданні.

Натомість, за його словами, сторона обвинувачення намагається долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу «вбили журналіста», записану під час прослуховування Марківа у СІЗО, - «вбили журналіста», яку сторона обвинувачення намагається інтерпретувати як «я вбив».

Як зазначається, суд постановив дослідити цю обставину у справі, повторно здійснивши переклад записів, щоб визначити точне значення сказаної фрази.

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«Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона обвинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано «вбили журналіста», а намагаються інтерпретувати ніби «я вбив», - заявив Аваков, слова якого цитує пресслужба МВС.

За словами Авакова, українська сторона передала суду весь пакет експертиз.

Міністр поінформував, що правоохоронці провели експеримент в той же період, коли загинули італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі і його перекладач Андрій Миронов.

«Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 м і при цьому вбивати прицільно. І Рокеллі, і Миронов не були в прямій видимості. Хочемо, аби також долучили записи, які надав Рігалон, там видно і чутно стрільбу, яка відбувалася в 200 м, а не з боку гори Карачун», - сказав Аваков.

Водночас, за словами глави МВС, правоохоронці знайшли записку у кишені Миронова, де він переписувався з так званим прессекретарем «народного мера» Слов’янська Стеллою Хорошевою.

«Вони домовлялися із нею про зустріч із Гіркіним. Тому ми не виключаємо думку, що це була провокація - відправити іноземців під вогонь, а потім всю провину покласти на Україну», - зауважив очільник МВС.

Аваков також наголосив, що офіційно було запропоновано італійській стороні приїхати на місце подій, проте ніхто жодного разу не приїхав. «На мій погляд, це порушує права на захист, і рішення суду першої інстанції було винесене на емоціях», - сказав він.

Міністр також поінформував, що у середу пройшла пресконференція родичів загиблого Миронова, і, за його словами, вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.

Наступні засідання апеляційного суду призначені на 15 та 23 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, в апеляційному суді в Мілані 29 вересня закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Під час нього суд розглядав питання долучення до справи додаткових доказів захисту невинуватості Марківа.

Серед доказів - частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Фото: Ярослав Тракало (ФБ), МВС