Італійський суд призначив додаткову експертизу у справі Марківа
Про це, як передає Укрінформ, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після засідання суду, повідомляє заступник директора Департаменту комунікацій Ярослав Тракало у Фейсбуці.
«До розгляду питання про долучення пакету експертиз, підготовленого адвокатами, які можуть свідчити про невинуватість українського нацгвардійця, справа наразі не дійшла», - сказав Аваков, який був присутній на судовому засіданні.
Натомість, за його словами, сторона обвинувачення намагається долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу «вбили журналіста», записану під час прослуховування Марківа у СІЗО, - «вбили журналіста», яку сторона обвинувачення намагається інтерпретувати як «я вбив».
Як зазначається, суд постановив дослідити цю обставину у справі, повторно здійснивши переклад записів, щоб визначити точне значення сказаної фрази.
«Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона обвинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано «вбили журналіста», а намагаються інтерпретувати ніби «я вбив», - заявив Аваков, слова якого цитує пресслужба МВС.
За словами Авакова, українська сторона передала суду весь пакет експертиз.
Міністр поінформував, що правоохоронці провели експеримент в той же період, коли загинули італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі і його перекладач Андрій Миронов.
«Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 м і при цьому вбивати прицільно. І Рокеллі, і Миронов не були в прямій видимості. Хочемо, аби також долучили записи, які надав Рігалон, там видно і чутно стрільбу, яка відбувалася в 200 м, а не з боку гори Карачун», - сказав Аваков.
Водночас, за словами глави МВС, правоохоронці знайшли записку у кишені Миронова, де він переписувався з так званим прессекретарем «народного мера» Слов’янська Стеллою Хорошевою.
«Вони домовлялися із нею про зустріч із Гіркіним. Тому ми не виключаємо думку, що це була провокація - відправити іноземців під вогонь, а потім всю провину покласти на Україну», - зауважив очільник МВС.
Аваков також наголосив, що офіційно було запропоновано італійській стороні приїхати на місце подій, проте ніхто жодного разу не приїхав. «На мій погляд, це порушує права на захист, і рішення суду першої інстанції було винесене на емоціях», - сказав він.
Міністр також поінформував, що у середу пройшла пресконференція родичів загиблого Миронова, і, за його словами, вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.
Наступні засідання апеляційного суду призначені на 15 та 23 жовтня.
Як повідомляв Укрінформ, в апеляційному суді в Мілані 29 вересня закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.
Під час нього суд розглядав питання долучення до справи додаткових доказів захисту невинуватості Марківа.
Серед доказів - частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк.
Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.
Фото: Ярослав Тракало (ФБ), МВС