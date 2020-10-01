Марківу не дозволили одягти форму нацгвардійця в суд

Бійцю Нацгвардії Віталію Марківу передавали до італійської в’язниці форму нацгвардійця, але йому не дозволили її одягти на суд.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбуці.

«Ми передавали до італійської в’язниці форму національного гвардійця, але, на жаль, йому не дозволили в ній бути у суді. Але Віталію ще краще личить вишиванка. А у формі Національної гвардії Віталій Марків ще не раз пройдеться по Хрещатику під час військових парадів. Я в це вірю», - написав заступник міністра і виклав фото Марківа із зали суду.

Як повідомлялося, в апеляційному суді в Мілані 29 вересня закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу призначено на 1 жовтня. Суд має оголосити рішення щодо долучення додаткових доказів, зокрема, документального фільму.

Під час першого засідання 29 вересня апеляційний суд в Мілані розглядав питання долучення до справи додаткових доказів захисту невинуватості українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Серед доказів - частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.