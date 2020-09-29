Італійський суд розглядатиме справу Марківа у напівзакритому режимі - журналістка

Апеляційний процес у Мілані щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, який продовжиться 1 жовтня, через коронавірус проходитиме у напівзакритому режимі.

Про це розповіла кореспонденту Укрінформу українська журналістка, яка відстежує процес Роккеллі-Марківа, Наталка Кудрик.

“Обмеження пов’язані, як суддя пояснила, з правилами через пандемію. Вони зобов’язані обмежити присутність у судовій залі й, якщо мають бути телекамери, а це потребує більше людей, вирішили зупинитися лише на одній. Був оператор телекомпанії RAI третього каналу і він зобов’язався надати іншим відео. Також було дозволено Radio Radicale проводити аудіозапис. Вони мають розмістити його на своєму сайті. Загалом допустили 12 журналістів, решта стояли за дверима і розпитували новини. Такі умови виключно через пандемію. Суд буде й надалі проходити в такому напівзакритому режимі”, - зазначила вона.

За її словами, друге судове засідання, яке призначено на 1 жовтня, має бути вирішальним в питанні щодо долучення додаткових доказів.

“Судді мають сказати, чи беруть вони до уваги, залучають до процесу нові докази, про що просить сторона захисту. Як прокурор, так і сторона обвинувачення, вони підтвердили свої тези і виступили категорично проти того, щоб допускалися до суду нові докази, на яких наполягає сторона захисту, особливо щодо нових свідків, яких вдалося українській стороні виявити і допитати, а також фільм «Не в тому місці, не в той час». Адвокати родини загиблого та прокурор дуже скептично поставилися до фільму, мовляв, він немає нових доказів, а є думкою того, хто його знімав. Своєю чергою адвокати захисту дуже наполягали і просять суд про проведення розслідування на місці події, а сторона обвинувачення виступила проти цього. Кажуть, що за шість років місцевість дуже змінилася”, - розповіла Кудрик.

Як повідомляв Укрінформ, в апеляційному суді в Мілані закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу призначено на 1 жовтня. Суд має оголосити рішення щодо долучення додаткових доказів, зокрема, документального фільму.

Під час першого засідання 29 вересня апеляційний суд в Мілані розглядав питання долучення до справи додаткових доказів захисту невинуватості українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Серед доказів - частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».

Фото: RFE / RL / Леся Татарин