Україна очікує лише виправдального вироку для Марківа — МВС

В Україні очікують від апеляційного суду Мілана лише виправдального вироку для бійця Нацгардії Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років позбавлення волі.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві МВС.

"Ми очікуємо від апеляційного суду Мілана лише одного можливого вироку - виправдального!" - наголосили в МВС.

У відомстві підкреслили, що у липні 2019 року суд присяжних міста Павії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за злочин, якого він не скоював.

Зазначається, що позиція обвинувачення була побудована на припущеннях і російській пропаганді, яка звинуватила українську владу в загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі в Слов'янську, захопленому російськими терористами.

Сторона захисту, яку представляють кращі італійські адвокати Рафаелі Делла Валле і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягає на невинуватості бійця НГУ, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Рокеллі.

"Це підтверджується результатами експертиз, проведених в рамках розслідування Національної поліції України, які показали, що Віталій Марків фізично не міг бачити зі своєї позиції на горі Карачун місце, де сталася трагічна загибель італійського журналіста і його перекладача - громадянина РФ, і тим більше не міг вести прицільну стрільбу з автомата АК-74 на відстань в 1700 метрів", - інформують у міністерстві.

Українська сторона робить все можливе для звільнення Марківа, запевнили у МВС.

Зокрема, Президент Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у лютому 2020 року провели зустрічі з Папою Римським Франциском, Президентом Італії Серджіо Маттареллою і Прем'єр-міністром Джузеппе Конте, на яких просили справедливості для Марківа.

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У міністерстві нагадали також, що слідство Нацполіції в ході розслідування справи про загибель Рокеллі знайшло низку фактів і свідчень свідків, які вказують на можливу причетність лідера російських терористів Ігоря Гіркіна до загибелі Рокеллі і його перекладача Андрія Миронова, яка стала результатом добре продуманої провокації для дискредитації дій України щодо захисту своєї територіальної цілісності та незалежності, і що ці факти були оприлюднені 31 серпня.

Як повідомлялося, 29 вересня апеляційний суд у Мілані розпочав розгляд справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

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Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Фото: RFE/RL