В Італії розглядають апеляцію у справі Марківа

Апеляційний суд в Мілані розпочав розгляд справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Слухання розпочатися на пів години пізніше. До зали суду пустили лише учасників процесу, а також рідних та деяких журналістів. Телевізійників з камерами не пропустили, відеозйомка заборонена. Українська громада в Італії повідомила, що їм не дозволили зайти до будівлі суду, натомість вони можуть провести акцію підтримки біля суду.

Наразі на підтримку Віталія Марківа зібралося близько 40 українців. У білих сорочках з плакатами та портретами Марківа у руках вони вишикувалися біля суду. Акцію їм дозволили провести до 11:00 за місцевим часом. Учасників має бути 35-40 людей.

В Італії почалися слухання в апеляційному суді щодо нацгвардійця Марківа/ Фото надані українською громадою

Як повідомляв Укрінформ, інтерес до апеляційного процесу щодо справи Марківа досить великий. У канцелярії суду зазначали, що отримали багато запитів на акредитацію з різних країн. Пряма трансляція засідань не передбачена.

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Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці.

Над фільмом разом із Тінацці працювали італійці Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Також було залучено експертів, аналітиків, колишніх військових, картографів та багато інших фахівців. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».