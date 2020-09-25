Захист Марківа надав суду Італії нові докази невинуватості нацгвардійця

В рамках розслідування, проведеного МВС, встановили, що нацгвардієць Віталій Марків не міг бути причетний до вбивства фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова у травні 2014 року на Донбасі, що підтверджують експертні висновки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Київському науково-дослідному інститутові судових експертиз МВС доручило підготувати дві комплексні експертизи. Перший експертний висновок базується на результатах комісійної військової експертизи. Він містить аналіз поводження українських сил, що перебували на горі Карачун, показів свідків, слідчих експериментів на місці трагедії, відео обстрілів гори Карачун з мінометів бойовиків, їхніх боєприпасів та багатьох інших важливих деталей, що були упущені судом першої інстанції. Друга експертиза базується на відео, що було знято Рогелоном (французьким фотографом, ключовим свідком у справі обвинувачення Марківа) на момент атаки 24 травня 2014 року. З проаналізованого відео, а також зі слів постраждалих випливає, що, як мінімум, вогонь зі стрілецької зброї вівся з фабрики «Зевс», розташованої приблизно за 40 метрів від рову, де журналісти намагалися сховатися. Більше того, на відео зафіксовано слова Андрія Миронова, який каже, що одночасно зі стрілецькою зброєю десь поруч з ними працював міномет», – зазначив у коментарі Укрінформу Андрій Пилипенко, адвокат адвокатського об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери», що разом з італійською юридичною компанією Legance Avvocati Associati захищає інтереси держави Україна у справі Марківа.

Пилипенко також наголосив, що у межах розслідування, проведеного Міністерством внутрішніх справ, було встановлено, що нацгвардієць Марків не міг бути причетний до вбивства Роккеллі та Миронова, бо перебував за 1,7 км від місця обстрілу та мав при собі лише стрілецьку зброю.

За словами його італійського колеги адвоката Ніколо Бертоліні Клерічі, очікувалося, що Апеляційний суд Мілана почне розгляд справи Марківа навесні 2020 року, але через коронавірус слухання було відкладене. Водночас це дало Україні змогу провести розслідування, підготовити експертні висновки й допитати свідків. Нові аргументи подано до суду 11 вересня 2020 року.

«Ми розраховуємо переконати Апеляційний суд Мілана відновити етап збору доказів і розглянути всі подані матеріали для проведення всеосяжного та неупередженого судового розгляду. Перші слухання призначено на 29 вересня та 1 жовтня 2020 року», – зазначив Клерічі.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Перше засідання з розгляду справи Марківа в апеляції призначено на 29 вересня 2020 року.

Фото: RFE/RL