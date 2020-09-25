Захист Марківа має 20 потенційних нових свідків – італійський адвокат

Захист має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє кореспондент Укріфнорму.

«Фактично наразі захист має близько 20 потенційних нових свідків, яких необхідно викликати, якщо суд дозволить відновити стадію збору доказів. Усі вони мають безцінну інформацію для справи Марківа», - сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу Ніколо Бертоліні Клерічі - партнер юридичної фірми Legance Avvocati Associati, що представляє Україну у апеляційному суді Мілана.

У свою чергу український адвокат, який представляє Україну у процесі, зазначив, що є нові свідки, які досі проживають у зоні конфлікту і раніше боялися свідчити через побоювання за своє життя. Багато солдатів, які могли бути свідками, зокрема, бійці з батальйону імені генерала Кульчицького були вбиті, а щоб знайти тих, хто повернувся з фронту і допитати їх, знадобився час.

«Нині, навіть коли ситуація в Слов'янську більш-менш контролюється українськими правоохоронними органами, все одно існує ризик бути покараним за те, що свідчиш на користь України, бо там працює багато агентів, яких прикриває Росія. Дуже важко переконати людей, які проживали на Донбасі у період 2014-2019 років, прийти до суду та сказати своє слово, що потім буде відомо на весь світ. Незважаючи на це, із зростанням довіри та впевненості у захисті української армії на Донбасі, люди більш охоче співпрацюють зі слідством та надають цінну інформацію, яка може покласти край процесу проти Віталія, якщо вони свідчитимуть», - сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу адвокат Андрій Карнаухов - партнер адвокатського об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери».

У Міністерстві юстиції України наголосили, що Україна за надзвичайно короткий проміжок часу зуміла пройти всі процедури для забезпечення свого представництва у суді іноземної юрисдикції. Для належного захисту та збору доказів була задіяна команда адвокатів з України та Італії.

«Тісна співпраця й ефективна міжвідомча координація між Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією України дозволяє державі допомагати адвокатам Віталія Марківа зі збором доказів та зміцненням позицій захисту. Держава Україна як цивільна сторона у кримінальному провадженні проти Марківа робить все можливе, щоб забезпечити суд усіма необхідними матеріалами, свідками та доказами, щоб допомогти суду встановити правду та звільнити українського солдата», - наголосила в.о. директор департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції Анна Тищенко.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Перше засідання з розгляду справи Марківа в апеляції призначено на 29 вересня 2020 року.

Фото: RFE / RL