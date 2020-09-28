У Києві презентувати стрічку The Wrong Place про справу нацгвардійця Марківа

В Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану представникам ЗМІ показали частину стрічки "Не в тому місці, не в той час" (The Wrong Place), що розповідає про непричетність нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та російського правозахисника Андрія Миронова у травні 2014 року на Донбасі.

Показ відбувся за день до початку першого судового засідання в апеляційному суді в Мілані, яке призначене 29 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як розповіла Ольга Токарюк, українська незалежна журналістка, співавтор фільму, ідея зняти його зародилася після того, як суд Павії виніс вирок Віталію Марківу в липні 2019 року. З нею сконтактував італійський журналіст, відомий військовий кореспондент Крістіано Тінацці, який має досвід роботи і на сході України, і в багатьох інших зонах конфліктів, зокрема в Лівії, Єгипті, і запропонував зробити своє розслідування, який на той момент, рік тому, не зробили ні українські, ні італійські слідчі. Він залучив до команди журналіста Даніло Еліа, який теж мав досвід роботи на сході України, і оператора Рубена Лагаттолло.

"Таким складом ми працюємо над цим фільмом уже понад рік. І це – попередні проміжні результати нашої роботи. Це 34 хвилини, коротка технічна версія фільму. В ній – результати наших випробувань, які ми провели і на горі Карачун, на місці, де була розташована Національна гвардія України і де був Віталій Марків 24 травня 2014 року. Ми побували біля залізничного переїзду під Слов’янськом в районі села Андріївка, де у рові вздовж дороги ховалися від обстрілу і загинули під мінометним обстрілом Енді Роккеллі та Андрій Миронов. Результати цих випробувань, досліджень на місці події, випробувань зброї, які провели на полігоні, прокоментували незалежні італійські експерти, які не мають жодного інтересу в цій справі", - сказала Токарюк.

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Вона підкреслила, що автори фільму не шукали якогось одного висновку, одного результату цього розслідування.

"Ми не йшли до якоїсь наперед визначеної мети. Коли ми починали працювати над цим фільмом, ми не знали, куди нас приведе це розслідування, ми були відкриті до будь-якого фіналу. Тобто нам не йдеться лише про звільнення Віталія Марківа, нам ідеться про те, щоб встановити справедливість, і якщо ця справедливість суперечить вироку суду, сказати про це голосно", - зазначила Токарюк.

Водночас вона уточнила, що саме цю частину адвокат Віталія Марківа просить долучити до доказів. "Будемо знати відповідь суду вже 1 жовтня на другому засіданні", - сказала журналістка.

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Також Токарюк зазначила, що повна версія цього фільму має вийти пізніше, автори сподіваються закінчити роботу над ним наприкінці осені, тоді й відбудуться публічні покази.

Своєю чергою Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, розповіла, що вони разом із російською правозахисною організацією "Меморіал", яку представляв Андрій Миронов, створили Міжнародну комісію для того, щоб проаналізувати наявні докази щодо справи, у якій засуджений Віталій Марків.

"У травні 2014 року під Слав’янськом загинули італійський журналіст Андреа Роккеллі, а також наш друг, російський правозахисник Андрій Миронов. Його у багатьох публікаціях всі ці роки по цій справі згадували як про перекладача, насправді це людина з величезною біографією, внеском у правозахист, з досвідом роботи в гарячих точках, з відсидкою в часи Радянського Союзу. Нас як його колег-правозахисників та наших колег з російського правозахисного центру "Меморіал", турбують ситуація і суперечливі оцінки", - заявила Матвійчук та підкреслила, що важливо знати реального вбивцю.

Вона повідомила, що 30 вересня о 17:00 в Українському кризовому медіацентрі відбудеться онлайн-презентація попередніх висновків цієї комісії. А також зазначила, що до роботи як незалежних експертів запросили адвокатів французької організації "Центр сприяння міжнародному захисту", що веде сотні справ в Європейському суді з прав людини, з метою оцінити ефективність слідства і справедливість судового розгляду.

"Їхні спостерігачі вже виїхали Мілан, і якщо завтра суд буде відкритий, вони будуть присутні при апеляції", - повідомила Матвійчук.

Вона зазначила, що є можливість звернення до Європейського суду з прав людини, якщо будуть вичерпані всі можливості захисту.

"Ця трагедія – вбивство двох людей і поранення французького фотожурналіста не відбулася сама по собі, контекст, в якому вона відбулася, – це війна. І тут мають діяти норми міжнародного гуманітарного права і вони мають вплив на кваліфікацію і оцінку того, що відбулося. Треба дочекатися 1 жовтня, коли, ми сподіваємося, буде рішення суду по апеляції. І вже після цього буде зрозуміло, як діяти далі", - сказала правозахисниця.

Водночас вона зауважила, що їхня комісія буде продовжувати роботу незалежно від того, що відбудеться 1 жовтня. "Ми думаємо вийти на фінальні висновки в кінці жовтня або на початку листопада і представити їх не тільки в Україні, Росії і в Італії. Також ми будемо робити спеціальні презентації і проговорювати їх в міжнародних організаціях"», - сказала Матвійчук.

Як повідомляв Укрінформ, коротку версію фільму на початку вересня цього року презентували у Римі та Мілані за участі представників Італійської федерації прав людини, Демократичної партії, а також партії "Італійські радикали". У вересні показ відбувся в італійському парламенті.

Стрічка сповнена детальними фаховими поясненнями картографів, балістів та інших експертів, які спростовують твердження присяжних, що з позиції Марківа на Карачуні можна було розрізнити людські постаті на відстані понад півтора кілометра. За словами режисера Тінацці, документальну стрічку пропонуватимуть для прокату міжнародним компаніям та для представлення на кінофестивалях.

Преспоказ прев'ю стрічки «Не в тому місці, не в той час» (The Wrong Place) про судову справу проти нацгвардійця Віталія Марківа / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Нацгвардійця Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Перше засідання з розгляду справи Марківа в апеляції призначено на 29 вересня 2020 року.

11 вересня захист Віталія Марківа подав до італійського суду нові докази невинуватості нацгвардійця. В рамках розслідування, проведеного Міністерством внутрішніх справ, слідство встановило, що нацгвардієць Віталій Марків не міг бути причетний до вбивства Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.