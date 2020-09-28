Італійський суд завтра почне розглядати апеляцію у справі Марківа

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Про режим слухання і чи буде процес відкритим апеляційний суд в Мілані оголосить безпосередньо під час судового засідання.

Українська громада в Італії повідомила, що збирається на акцію підтримки захисника України Віталія Марківа у Мілані о 8:30 за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, інтерес до апеляційного процесу щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа досить великий. У канцелярії суду зазначали, що отримали багато запитів на акредитацію з різних країн. Пряма трансляція засідань не передбачена.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

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Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці.

Над фільмом разом із Крістіано Тінацці працювали італійці Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Також було залучено експертів, аналітиків, колишніх військових, картографів та багато інших фахівців.

У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».

Фото: Массиміліано Меллей