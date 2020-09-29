Суд у Мілані може долучити до справи Марківа фільм-розслідування

Апеляційний суд в Мілані, де відбувається розгляд справи українського нацгвардійця Віталія Марківа, розглядає питання долучення до справи чергових доказів його невинуватості.

Про повідомляє кореспондент Укрінформу.

Серед доказів - і частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Сторона обвинувачення виступила проти долучення додаткових доказів захисту, зокрема документального фільму, оскільки, на їхню думку, нібито немає впевненості в тому, що було проведено об’єктивне розслідування авторами фільму.

"У тому разі, якщо вони приймуть нашу роботу, це, безумовно, буде величезним успіхом, тому що ми працювали півтора року, знаходили джерела інформації. Вони неупереджені, тому що це не зацікавлені особи. У випадку, якщо ж не приймуть, наша відповідь буде такою: всі наші джерела можна перевірити, нас можна перевірити - перевірити, чи були ми упередженими або зацікавленими. Починаючи з нашої роботи, наших попередніх робіт, наша кар'єра - ми професіонали і займаємося цим не менше 10 років", - сказав у коментарі Укрінформу член команди, яка працювала над фільмом, італієць Рубен Лагаттолла.

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Наразі суд оголосив перерву 45 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, інтерес до апеляційного процесу щодо справи Марківа досить великий. У канцелярії суду зазначали, що отримали багато запитів на акредитацію з різних країн. Окрім адвокатів та рідних бути присутніми на процесі дозволили кільком італійським та українським журналістам, водночас телеоператорів з технікою не пустили. Виняток зробили лише для італійської компанї RAI, яка потім має поділитися відеоматеріалами з колегами. Пряма трансляція засідання не передбачена. Навіть до початку засідання було заборонено робити фото у судовій залі, не можна було фотографувати і самого Марківа.

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Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».