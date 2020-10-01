Аваков поговорив із Марківим: У рішенні суду десятки абсурдів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив телефоном із засудженим в Італії нацгвардійцем Віталієм Марківим, і той почувається досить бадьоро.

Про це глава МВС сказав у ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора я говорив з ним (Марківим - ред.) по телефону, він достатньо бадьоро почувається, буде йти до кінця, щоб доводити свою невинуватість», - сказав Аваков.

Він висловив сподівання, що «сьогодні всі ті докази, які є у кримінальному провадженні, яке веде Україна за фактом вбивства Рокеллі і Миронова, будуть долучені італійським судом по суті до справи».

Глава МВС уточнив, що у разі доручення цих доказів суд має почати їх детально вивчати.

«Це великий обсяг інформації. Ми навіть розраховуємо, що італійська юстиція прибуде на гору Карачун і пересвідчиться, що неможливо бачити на такій відстані машину, у якій перебували журналісти. І коли переконаються на місці, коли проведуть на місці свої експертизи призначені,.. я думаю, що все це розвалиться, як картковий будинок», - сказав Аваков.

Він наголосив, що рішення суду першої інстанції у цій справі було «просто абсурдним».

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«Наприклад, там вказувалося, що Марків з автомата розстріляв машину з журналістами, а потім, грубо кажучи, добив їх мінометом. Але неможливо розстріляти машину на відстані майже 2 кілометри, коли автомат стріляє максимум на 500-600 метрів. І таких абсурдів там десятки, в цьому рішенні суду», - заявив Аваков.

Він підкреслив, що Україна не залишить свого солдата.

Як повідомлялося, в апеляційному суді в Мілані 29 вересня закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу призначено на 1 жовтня. Суд має оголосити рішення щодо долучення додаткових доказів, зокрема, документального фільму.

Під час першого засідання 29 вересня апеляційний суд в Мілані розглядав питання долучення до справи додаткових доказів захисту невинуватості українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Серед доказів - частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.