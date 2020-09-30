Справа Марківа: суд в Італії продовжить розгляд апеляції, на засідання прийде Аваков

В Італії у четвер, 1 жовтня, о 10:15 за місцевим часом відбудеться друге судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого засудили до 24 років позбавлення волі за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На другому засіданні суду у Мілані буде присутній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який 30 вересня вирушив до Італії.

“Разом із міністром МВС Арсен Аваков вирушили до Мілана, щоб підтримати Віталія Марківа та його родину у боротьбі за справедливий виправдальний вирок”, - написав у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Сьогодні вже відбулася зустріч міністра з мамою Віталія Марківа Оксаною Максимчук та активістом української громади в Італії Олесем Городецьким, повідомляє пресслужба МВС.

Фото: mvs.gov.ua

"У Мілані із мамою Віталія Марківа Оксаною Максимчук та нашою командою готуємося до завтрашнього засідання по апеляції у справі нацгвардійця. Суд має вирішити, чи долучатиме матеріали української сторони до справи! Очікуємо на справедливе рішення - Марків має бути вільний!",- сказав Аваков.

Зазначається, що захист нацгвардійця просить долучити розслідування МВС як новий доказ, а також провести огляд місцевості та долучити як доказ фільм «Не в тому місці, не в той час», допитати інших свідків.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

У МВС України заявили, що Марківа засудили за злочин, якого він не скоював, і наголосили, що очікують від апеляційного суду Мілана «лише одного можливого вироку - виправдального".

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці.

Над фільмом разом із Крістіано Тінацці працювали італійці Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Також було залучено експертів, аналітиків, колишніх військових, картографів та багато інших фахівців.

У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».

Фото: RFE/RL