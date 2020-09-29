"Free Markiv!" – Україна вчиться захищати українців. Нині громада б’ється, як леви

Нині є потужний моральний фактор підтримки – українська громада тепер б`ється за українця, як леви

Україна вчиться захищати українців. Ще далеко до масштабів порятунку «рядового Райяна» в американському стилі, але вчимось наполегливо та добросовісно. Якщо перший суд, на якому нацгвардієць Віталій Марків був засуджений італійською Фемідою до 24 років, пройшов у Європі та Україні практично непомітно, – до розгляду апеляції, який розпочався сьогодні, вдалось привернути чималу увагу.

Українська сторона зуміла залучити до захисту реально сильних адвокатів. Принципово важливо, що це адвокати з італійським досвідом, отже, врахують всі нюанси італійського правосуддя. Важливо, що розгляд відбудеться уже в Мілані, а не в Павії, де народився загиблий, і де присяжні об`єктивно не могли не співчувати родині.

І, очевидно, найсуттєвіше – журналісти (насамперед, італійські), які формують громадську думку про процес, вже не займають беззастережно позицію обвинувачення, ставши на бік родини загиблого, а готові чути аргументи й іншої сторони. Більше того, саме італійські журналісти зняли фільм, який може стати поворотним у суспільному сприйнятті цієї справи.

Як результат, в Італії починають сприймати її як виклик італійському правосуддю – чи може воно бути реально справедливим? Нарешті, є потужний моральний фактор підтримки – українська громада б`ється за українця, як леви. Тож є надія, що все буде добре.

Останні новини з процесу в Мілані читайте в колонці новин на сайті Укрінформу, а посилання на аналітику про справу Марківа, якщо ви пропустили – читайте тут.

Олександр Харченко