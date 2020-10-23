На суд у справі Марківа прийшла його мати і Аваков

На суд в Мілані підтримати бійця НГУ Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі, прийшли мати нацгвардійця Оксана Максимчук і глава МВС Арсен Аваков.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Саме зараз в Італійському апеляційному суді захист Віталія Марківа готується до виступу. Це вже четверте слухання по апеляційній справі українського гвардійця. Підтримати Віталія на суді прийшла мама Оксана Максимчук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, міністр заявив, що захист надасть переконливі аргументи невинуватості Марківа, і що ця справа - черговий прояв російської гібридної війни.

"Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми представили суду, запевнять у тому, що наш солдат не винен. Я розраховую на те, що це засідання, яке сьогодні відбудеться, буде доленосним, і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві", - підкреслив Аваков.

Глава МВС також наголосив, що з боку Національної Федерації Італійської преси з'явилася заява про погрози з України адвокату сім'ї загиблого фотокореспондента Андреа Роккеллі Алессандрі Баллеріні.

"Ці погрози з'явилися в переддень засідання суду, а звернення про них прозвучало публічно до всіх вищих органів італійського правосуддя, за винятком прокуратури, до якої б мала подати заяву потерпіла. Це лише ще одна складова гібридної атаки на Віталія та на справу, яка розглядається сьогодні у суді. Треба говорити по суті, Віталій не винен, він жертва гібридної війни Росії!", - уточнив він.

У МВС також зазначили, що, незважаючи на дощ та карантинні обмеження, до будівлі суду прийшло багато українців, щоб підтримати Марківа.

Також у відомстві повідомили, що на засіданні сторона захисту пред’явить суду присяжних факти, які свідчать про непричетність нацгвардійця до загибелі Роккеллі.

Зокрема, адвокати Марківа наполягають на долученні до доказової бази суду експертиз, зроблених українськими експертами, які показують, що нацгвардієць був на відстані 1700 метрів за деревами та кущами і не міг навіть бачити Роккеллі та його супутників, і тим паче - стріляти на ураження з автомата Калашникова.

Також адвокати вимагатимуть долучення до матеріалів справи документального фільму «Не в тому місці не в той час», знятому італійськими та українськими журналістами із залученням італійських військових експертів, які прямо свідчать про непричетність Марківа до загибелі італійця.

У МВС наголосили, що Україна продовжить боротися за свого захисника Марківа аж до повного зняття всіх обвинувачень та його повернення додому.

Як повідомлялося, нацгвардійця Віталія Марківа затримали в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова і зняла фільм «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини цього фільму.

Фото: МВС