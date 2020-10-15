Марків у суді тримається дуже добре — омбудсмен

Боєць Національної гвардії Віталій Марків, засуджений в Італії до 24 років позбавлення волі, на апеляційному суді в Мілані тримається дуже добре.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

“Треба сказати, що наш Віталій Марків тримається дуже добре. Він впевнений в тому, що все буде добре, і він знає, що невинуватий і що держава і захист його підтримують. Я думаю, що кожному з нас потрібно зараз його підтримати”, - сказала омбудсмен.

Вона додала, що Україна своїх не кидає.

Раніше суд у Мілані прийняв новий переклад розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.

Як повідомлялося, нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.