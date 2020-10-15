Суд у Мілані прийняв новий переклад слів Марківа, що доводить його невинуватість

Під час третього судового засідання у Мілані з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу заслухали висновки дослідження щодо його висловлювань про трагедію - тоді військовослужбовець вже перебував у в’язниці.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, Марків не говорив "ми прибрали репортера", він сказав :"у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

Як повідомляв Укрінформ, сторона обвинувачення намагалася долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу «вбили журналіста», записану під час прослуховування Марківа у в’язниці, яку обвинувачення намагалося інтерпретувати як «я вбив». Суд задовольнив клопотання прокурора провести дослідження щодо начебто висловлювань Марківа під час розмови із співкамерником. Тож було признаповідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, Марків не говорив "ми прибрали репортера", він сказав :"у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

Як повідомляв Укрінформ, сторона обвинувачення намагалася долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу «вбили журналіста», записану під час прослуховування Марківа у в’язниці, яку обвинувачення намагалося інтерпретувати як «я вбив». Суд задовольнив клопотання прокурора провести дослідження щодо начебто висловлювань Марківа під час розмови із співкамерником. Тож було призначено нову експертизу та повний переклад аудіо, тобто усієї розмови, щоб зрозуміти контекст, а не лише однієї фрази, як просив прокурор.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».