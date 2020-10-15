Апеляція Марківа: докази невинуватості та фраза, вирвана з контексту

Позиція адвокатів незмінна: Марків має бути повністю виправданий і звільнений

У Мілані в апеляційному суд 15 жовтня проходить третє судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого засудили до 24 років позбавлення волі за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року на Донбасі.

Адвокати та родичі Віталія Марківа сподівалися, що вже під час перших засідань апеляційний суд у Мілані розгляне додаткові докази його невинуватості, долучивши їх до справи. Зокрема, серед них і частина фільму «Не в тому місці, не в той час», режисером якого став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. Однак до розгляду питання про долучення підготовленого пакету експертиз так і не дійшло. Натомість сторона обвинувачення намагається долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу про начебто вбивство журналіста, записану під час прослуховування Віталія Марківа у місцях позбавлення волі. У вуста Віталія Марківа фактично намагаються вкласти зізнання у вбивстві. Під час другого засідання суд постановив повторно зробити переклад записів, щоб визначити точне значення всього, що сказав українець.

ПІДТРИМКА МАРКІВА У ЗАЛІ І ПІД СУДОМ

Третє судове засідання в апеляційному суді Мілана відбувається на другий день після святкування Дня захисника України, який відзначається щороку 14 жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно із Днем українського козацтва та Днем УПА.

Щоразу підтримати свого захисника під будівлею суду збирається українська громада. З плакатами, у вишиванках, з усієї Італії українці з’їжджаються, щоб влаштувати акцію на підтримку Віталія Марківа. Мати нацгвардійця каже, що для її сина це дуже важливо.

«Через коронавірус є серйозні правила щодо того, хто може увійти до зали, бути присутнім, хто може висвітлювати судові засідання. Ми сподівалися, що більшій кількості людей буде дозволено зайти до судової зали, але, звісно, що здоров’я на першому місці, тож ми все розуміємо. І вдячні, що 12 представників ЗМІ були допущені до процесу. Також під час другого судового засідання були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, український консул у Мілані Євген Шквира. Дозвіл зайти до судової зали також мала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Для Віталія це була гарна підтримка», – зазначила напередодні слухань мати Віталія, Оксана Максимчук, яка проживає в Італії.

За її словами, 15 жовтня суд має почути правду щодо висловлювань її сина про трагедію, коли він уже перебував у в’язниці. Вона також наголосила, що дуже важливим є весь контекст.

«Віталій з першого дня завжди казав, що ці слова вирвані з контексту і що ніколи такого не говорив, а була розмова з тим в’язнем про цю ситуацію, в яку він потрапив. І вже 15 числа будемо бачити, як судді відреагують на переклад цих розмов. Вже побачимо, як пояснюватимуть на суді, чому використали лише ці слова, а не правду, яка була чутна у цій розмові», – сказала вона.

Мати Марківа також розповіла, що її син почувається добре, у хорошій спортивній формі та ні на що не жаліється. Їй разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим дозволили під час другого судового засідання трохи поговорити з Віталієм Марківим.

«У нього бойовий дух, він готовий відстоювати правду. Підтримка, яку він побачив у залі, ще більше його надихнула – що Україна є з ним і буде до кінця. Так пообіцяв міністр Аваков: «Ми з тобою будемо до кінця». І він відповів: «Я військовий, я це розумію, тільки до кінця, тільки за правду». То було кілька хвилин, що нам дозволили, там були такі скляні перегородки, не дуже було чути, але дозволили кількома словами міністру обмінятися з ним, і я підійшла, але не можна було довго через коронавірус. Та навіть ті кілька хвилин додали бадьорості, дасть Бог, Віталія випустять, і він буде виправданий на волі», – наголосила мати нацгвардійця.

ВИРВАНА З КОНТЕКСТУ ФРАЗА

Українська держава сподівається на чесне правосуддя й очікує, що апеляційний суд у Мілані виправдає Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років позбавлення волі. Міністр внутрішніх справ України підкреслив, що українська сторона передала суду весь пакет експертиз, який доводить невинуватість нацгвардійця.

«Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 метрів і при цьому вбивати прицільно. І Роккеллі, й Миронов не були у зоні прямої видимості. Хочемо, аби також долучили записи, які надав Рогелон (французький фотограф, ключовий свідок у справі Віталія Марківа – ред.), там видно та чутно стрільбу, яка відбувалася за 200 метрів, а не з боку гори Карачун», – наголосив Арсен Аваков після другого судового засідання в Мілані. За його словами, у кишені Миронова було знайдено записку, він листувався з так званим прессекретарем «народного мера» Слов’янська Стеллою Хорошевою.

«Вони домовлялися з нею про зустріч із Гіркіним. Тому ми не виключаємо думку, що це була провокація: відправити іноземців під вогонь, а потім всю провину покласти на Україну», – зауважив очільник МВС.

Варто зазначити, що італійській стороні було офіційно запропоновано приїхати на місце трагедії, проте це було проігноровано.

«На мій погляд, це порушує права на захист, і рішення суду першої інстанції було винесене на емоціях», – сказав Аваков.

Натомість, за його словами, сторона обвинувачення намагається долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу «вбили журналіста», записану під час прослуховування Марківа у в’язниці, яку обвинувачення прагне інтерпретувати як «я вбив». Суд задовольнив клопотання прокурора провести дослідження щодо начебто висловлювань Марківа під час розмови із співкамерником у липні 2017 року. Тож було призначено нову експертизу та повний переклад аудіо, тобто всієї розмови, щоб зрозуміти контекст, а не лише одну фразу, як просив прокурор. Переклад має зробити перекладач, уповноважений апеляційним судом Мілана. Також до процесу залучили перекладача-консультанта від захисту.

ПОРУШЕННЯ У СУДІ ПАВІЇ ТА НАДІЯ НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У МІЛАНІ

Українські адвокати, які захищають інтереси Віталія Марківа, уважно проаналізували як матеріали справи (передусім вирок суду міста Павія), так і законодавство Італійської Республіки та цілу низку норм міжнародного права у зв’язку із цією справою. Адвокатське об’єднання «Правотар» – в особі адвоката Олександра Чебаненка та адвоката Леоніда Топала – представляє інтереси Віталія Марківа з жовтня 2019 року. Захисники наголошують, за цей час була проведена велика робота з матеріалами справи, зі слідчими, свідками та експертами. Результати цієї роботи дають змогу обґрунтовано стверджувати про невинуватість нацгвардійця, засудженого судом у Павії до 24 років позбавлення волі.

Ось що сказав у коментарі Укрінформу адвокат Олександр Чебаненко: «Головне обвинувачення проти Віталія Марківа: убивство під час воєнних дій способом, що передбачає страждання загиблого. Фактично це обвинувачення у скоєнні воєнного злочину. Ми вважаємо, що, попри абсурдність самого обвинувачення (адже не було представлено жодного вартого уваги доказу вини Віталія Марківа), цей суд у принципі не мав права ані розглядати справу, ані ухвалювати рішення щодо обвинувачення у такого роду злочині, адже такі злочини, відповідно до італійського законодавства, не у компетенції місцевого суду, у даному випадку, суду Павії. Крім того, як відомо, суд першої інстанції у справі Віталія Марківа відбувався в італійському місті, звідки родом один із загиблих, а саме Андреа Роккеллі. Цей суд був за участі присяжних, тобто простих жителів містечка Павія з населенням близько 70 тисяч людей, де, вочевидь, важко було б знайти людину, яка так чи інакше не знала б родину Роккеллі (якій ми щиро співчуваємо) та, природно, не була б зацікавлена у тому, щоб настала розплата за її горе. Таким чином, цей суд важко не звинуватити в упередженості. До того ж закон вимагає, щоб до кримінальної відповідальності притягувалася лише особа, вина якої доведена у суді на основі оцінки представлених у законному порядку доказів, а не емоцій та домислів. При цьому, як у ході процесу, так і у вироку суду Павії ми бачимо саме емоції та нічим не підтверджені висновки».

У свою чергу, адвокат Леонід Топал щодо судового вироку суду Павії зазначив, що захист Віталія Марківа вважає його незаконним та несправедливим, адже був винесений з чисельними порушеннями норм процесуального та матеріального права.

«Ми вважаємо, що у суді першої інстанції було допущено цілу низку порушень прав Віталія Марківа, гарантованих не тільки законодавством Італійської Республіки, а й Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (Європейською конвенцією), яка, як відомо, має пріоритет перед внутрішнім законодавством держави — члена ради Європи, у даному випадку – Італії. Відповідно до положень Європейської конвенції, кожен має право на справедливий та публічний розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, а кожен, кого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, вважається не винуватим доти, доки його вину не буде доведено у законному порядку. Ці права Віталія Марківа були грубо порушені», – підкреслив у коментарі Укрінформу Леонід Топал.

На думку українських адвокатів Марківа, на абсурдність звинувачень вказує, зокрема, те, що обвинувачення ґрунтувалося на припущеннях, а всі сумніви у винуватості Віталія Марківа тлумачилися судом першої інстанції проти нього, що повністю протирічить базовому принципу презумпції невинуватості, коли обвинувачення повинно ґрунтуватися виключно на законних доказах, а всі сумніви повинні тлумачитися на користь обвинуваченого. Якщо ж іти за «логікою» суду першої інстанції, винним у загибелі журналістів є Віталій Марків, який перебував від місця трагедії на відстані майже 2 кілометри, при цьому місце трагедії було поза зоною його видимості.

«Марків не мав ніякого оснащення чи озброєння, яке б дозволяло нанести шкоду постраждалим. Але суд Павії повністю ігнорував ці обставини, як і встановлену наявність проросійських бойовиків, які перебували на відстані кількох десятків метрів від місця трагедії, повністю його контролювали та мали цілий арсенал озброєння, включаючи міномети», – наголосив адвокат Чебаненко. За його словами, матеріали кримінального провадження, декотрі з яких наприкінці серпня поточного року були оприлюднені Національною поліцією та МВС, підтверджують невинуватість Віталія Марківа, мають безумовне доказове значення і, будучи представленими суду стороною захисту Віталія Марківа, повинні бути долучені як докази до матеріалів справи.

Адвокати українця пояснили, що процес в апеляційній інстанції починається та проводиться відповідно до процесуальних норм чинного італійського законодавства. Загалом суд апеляційної інстанції фактично заново (але у скороченому порядку) розглядає справу. Після чого може ухвалити такі основні рішення: залишити чинним рішення суду першої інстанції повністю чи частково, повернути справу до суду першої інстанції з іншим складом суду на новий розгляд або зняти обвинувачення та звільнити Марківа.

Водночас на даному етапі як обвинувачення, так і захист мають право представити суду додаткові матеріали та клопотати про долучення їх як доказів. Таке право є дуже обмеженим: можуть бути представлені тільки ті матеріали, що уточнюють вже надані докази, або яких фізично не було раніше, або до яких не було доступу під час розгляду справи у суді першої інстанції.

«Передусім захист представив результати експертизи доказів, що вже є у матеріалах справи, які можуть свідчити про те, що Андреа Роккеллі та Андрій Миронов загинули через провокацію проросійських бойовиків. Крім того, були представлені висновки експертів у галузі акустики та військово-технічних питань (деякі з проведених експертиз — унікальні для України). Ці експертизи були проведені в умовах, максимально наближених до обставин дня трагедії. Їхні висновки підтверджують, що Віталій Марків ніяким чином не причетний до злочину. На додаток, захистом були подані клопотання щодо залучення як доказів результатів журналістського розслідування авторів фільму «Не в тому місці, не в той час» (“The wrong place”)”, – зазначив адвокат Чебаненко.

Після двох судових засідань в апеляційному суді у Мілані було оголошено перерву до 15 жовтня. Адвокат Леонід Топал пояснив, що суд витребував для нового перекладу та оцінки (зокрема, щодо перевірки відсутності тиску на перекладача з боку прокуратури) запис розмов Віталія Марківа у період його перебування за ґратами. Після цього суд ухвалить рішення щодо долучення як доказів матеріалів, які надала сторона захисту.

«Суд у справі Віталія Марківа у будь-якому випадку повинен керуватися чинним законодавством Італійської Республіки, частиною якого є відповідні норми міжнародного права, включаючи Європейську конвенцією та практику ЄСПЛ. Суд зобов’язаний розглянути всі клопотання сторін. Питання щодо задоволення цих клопотань віддано законом на розсуд суду. Але закон вимагає, щоб рішення суду щодо клопотань було обґрунтованим. Віталій Марків має процесуальні права, і одне з таких прав — збирання та надання доказів, а також право на справедливий суд, що передбачено Європейською Конвенцією», – підкреслив Леонід Топал.

Адвокати Марківа наголосили, що якщо говорити в цілому про судовий процес першої та апеляційної інстанцій, то правова позиція сторони захисту є незмінною: Віталій Марків не винуватий і повинен бути повністю виправданий та звільнений.

Ірина Драбок, Гаага

Фото: Наталка Кудрик (Радіо Свобода), українська громада в Італії