Українці в Італії влаштували акцію підтримки біля суду в Мілані, де слухають справу Марківа

Українська громада в Італії влаштувала акцію біля апеляційного суду в Мілані на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Попри дощ та карантинні обмеження з плакатами та прапорами українці влаштували акцію, щоб підтримати нацгвардійця Віталія Марківа під час четвертого судового засідання. Українці зібралися під будівлею суду.

“Сьогодні під час засідання суду буде заслухана сторона захисту. Виступатиме адвокат Віталія Марківа, а також адвокат України. Ми сподіваємося на перемогу”, - сказав у своєму відеозверненні один з активістів української громади в Італії Олесь Городецький.

Він також зазначив, що коли почалося засідання, суддя оголосила про суворіші заходи обмеження через коронавірус. За його словами, було допущено лише трьох журналістів і по одній особі з кожної сторони. Першим виступ розпочав Ніколо Бертоліні Клерічі – партнер юридичної фірми Legance Avvocati Associati, що представляє Україну в апеляційному суді Мілана.

Як повідомляв Укрінформ, на засідання в суді в Мілані підтримати Віталія Марківа, засудженого судом першої інстанції до 24 років позбавлення волі, прийшли мати нацгвардійця Оксана Максимчук і глава МВС Арсен Аваков. Зокрема, міністр заявив, що захист надасть переконливі аргументи невинуватості Марківа, і що ця справа - черговий прояв російської гібридної війни.

Нацгвардійця Віталія Марківа затримали в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова і зняла фільм «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини цього фільму.

Фото української громади в Італії