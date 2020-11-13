На Банковій привітали Джемілєва з днем народження

В Офісі Президента України привітали лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва з Днем народження й запевнили, що Крим завжди буде українським.

Вітання опубліковане на сторінці ОП у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

“Щирі вітання Мустафі Джемілєву з днем народження. Ви – провідний лідер кримськотатарського народу. Бажаємо наснаги та міцного здоров’я! Крим завжди буде українським, і ми обов’язково його повернемо спільними зусиллями”, - зазначили в ОП.

Кримськотатарський і український політичний і громадський діяч, дисидент, політв’язень, перший голова Меджлісу кримськотатарського народу (1991-2013) Мустафа Джемілєв народився 413 листопада 1943 року. Дитиною був депортований з батьками до Казахстану. З 1960-х років – в кримськотатарському національному русі. За часів СРСР Джемілєва арештовували 6 разів. Всього він провів п'ятнадцять років у місцях позбавлення волі: був ув'язненим у 1966–1967, 1969–1972, 1974–1975, 1975–1976, 1983–1986 роках та у 1979–1982 роках був у засланні в Якутії.

У 1969 Мустафа Джемілєв стає одним з засновників та член Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР. Від імені цієї Групи він бореться за права кримськотатарського народу, насамперед за його політичну реабілітацію і повернення на історичну батьківщину — Криму.

Після проголошення незалежності України Джемілєв став активним діячем політичного життя країни.

З 1998 року він є народним депутатом. У Верховній Ради нинішнього склння входить до складу фракції "Європейська солідарність".