Свідок обвинувачення стверджує, що Джемілєв не перетинав КПП у бік Армянська

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Кримську правозахисну групу, що інформує про 11-те судове засідання у «справі Джемілєва».

«Свідок показав, що співробітники прикордонної служби не підходили до Мустафи Джемілєва з метою перевірки документів та роз'яснення йому факту наявності державного кордону в даній місцевості... За словами свідка, Мустафа Джемілєв не здійснював будь-яких спроб просунутися за територію КПП в бік м. Армянськ», - йдеться в повідомленні.

Свідок підкреслив, що у 2014 році він проходив службу у прикордонному управлінні ФСБ Росії на посаді техніка і знаходився на КПП за містом Армянськ.

Як уточнив Робертус, який працював в органах прикордонної служби понад 20 років, він не бачив у тій місцевості розташування прикордонних знаків, що попереджають про наявність кордону, як того вимагає норма федерального закону.

«Ніяких прикордонних знаків, стовпів або інших позначень, що попереджають необмежене коло осіб про наявність державного кордону в тому місці не було. Також він не зміг відповісти на питання, на яких підставах там було розгорнуто КПП, враховуючи ту обставину, що відповідно до федерального закону «Про державний кордон РФ», встановлення пунктів пропуску на державному кордоні здійснюється на підставі постанови уряду РФ і рішення про встановлення автомобільного пункту пропуску «Армянськ» було прийнято лише у 2015 році», - повідомляє КПГ.

Свідок не міг також пояснити - чи діяв у травні 2014 року «в даній місцевості прикордонний режим», який було введено наказом ФСБ лише у грудні 2014 року.

Свідок показав, що в район КПП прибула з боку м. Армянськ значна кількість людей, близько 1000 осіб, вони пройшли через КПП в бік Херсонської області, а потім повернулися в розташування КПП.

«Через деякий час з боку Херсонської області прибув чорний позашляховик, з якого вийшов чоловік, схожий на Мустафу Джемілєва (свідок знав як він виглядав за повідомленнями ЗМІ). Мустафа Джемілєв не перетинав КПП, його оточили люди, він перебував з ними якийсь час, після чого поїхав на тому ж автомобілі в бік Херсонської області. Приблизно протягом години люди, що знаходилися на КПП, покинули його і рушили в бік м. Армянськ», - розповів свідок.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму пред'явлено звинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».