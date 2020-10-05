РФ прагне сформувати у світу перекручену думку щодо лідерів кримських татар – Полозов

Метою порушених Російською Федерацією проти лідерів кримськотатарського народу кримінальних справ є формування у міжнародної спільноти перекрученої думки про їхню справжню мету і завдання.

Про це заявив адвокат Микола Полозов у понеділок під час онлайн-брифінгу в Міністерстві закордонних справ України, передає кореспондент Укрінформу.

"Переслідування лідерів кримськотатарського народу, в тому числі має на меті в подальшому на основі ухвалених російським судом вироків використовувати ці вироки як маніпулятивний інструмент на зовнішніх майданчиках для формування думки у світової спільноти щодо справжньої мети і завдань, які ставлять перед собою лідери кримськотатарського народу", - вважає Полозов.

Він зазначив, що в цих кримінальних справах використовуються нові для російського законодавства статті з обвинувачення в публічних закликах до порушення територіальної цілісності РФ.

"Тобто, фактично, це переслідування за висловлені думки, за висловлену позицію щодо дій Російської Федерації в окупованому Криму і стосовно громадян України, які живуть на території, підконтрольній Росії", - наголосив адвокат.

Як він зазначив, кримінальні справи проти лідерів кримськотатарського народу були порушені відразу після окупації Криму, проте довгий час були в неактивному стані. "І в цьому році, буквально в один день, трьома різними слідчими стосовно Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і Ленура Іслямова кримінальні провадження було відновлено, в прискореному режимі було пройдено попередній розгляд і справи були передані до суду", - зазначив Полозов.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву інкримінують скоєння ряду злочинів, у тому числі передбаченого ч. 3 ст. 322 КК РФ (перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою). Також Джемілєва обвинувачують у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії).

Крім того, в березні 2020 року Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за обвинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

Окупаційна влада також обвинувачує Чубарова в тому, що навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів він закликав "до вчинення екстремістської діяльності проти інтересів Росії" і до деокупації Криму.

Власнику кримськотатарського телеканалу ATR і одному з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленуру Іслямову висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу Росії, в тому числі про створення незаконного збройного формування, підготовку та вчинення диверсій, публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії.