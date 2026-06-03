Пам’яті лейтенанта Олексія Лисенка

Пройшов гарячі точки АТО

Олексій Лисенко служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Військовий загинув 17 лютого 2016 року під час бойового завдання.

Про обставини загибелі розповів його друг Максим.

‒ Дружили з першого класу… Так вийшло, що 17 лютого – мій день народження. І цього дня 2016 року якраз мала закінчуватись ротація в Олексія. Думаю, чого це він не телефонує? Ми святкували, і наш спільний друг зателефонував десь о восьмій вечора і повідомив: «Олексій на міні підірвався». У той день він із побратимами виконував завдання. Їх усього було четверо, троє загинули. Один вижив ‒ той, який йшов останнім. До речі, на могилу Олексія цей хлопець приїжджав. У нього після підриву була безліч хірургічних операцій, але нині, наче, все більш-менш, ‒ каже Максим.

За його словами, Олексій завжди був активним, компанійським хлопцем, брав участь у конкурсах, змаганнях. У школі вважав, що головне – знання, а не оцінки.

‒ Перші роки після смерті Олексія ми з мамою його Тамарою Олексіївною як бачилися, то плакали. Вона якось попросила мене прийти до Зали Пам’яті у Міноборони. Я приходив туди, ‒ зазначає хлопець.

Максим додав, що Олексій закінчив військову кафедру, був офіцером запасу. Коли його мобілізували, довгий час служив у Львові, потім на Широкому Лані, де готував військових для ротації. А потім хлопця відправили до Мар`їнки, Пісок…

‒ Я приїжджав на похорон Олексія… Він мені тоді наснився, сказав: «Я вже там». І показав наверх. Потім додав: «У мене все нормально, я тут із усіма вже познайомився. Скажи всім, що у мене все гаразд»…

Указом Президента України №132/2016 від 8 квітня 2016 року «За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» Олексій Лисенко нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно). Також нагороджений медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» (посмертно), відзнакою «Інженерні війська. АТО» (посмертно).

Честь Герою!

Євген Проворний

Фото: Трудова слава

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