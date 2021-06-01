Відкриття КПВВ на сході України може загальмувати через ситуацію з Білоруссю — правозахисник

Представники окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) погодилися відновити роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на сході України. Однак через ситуацію з Білоруссю ці домовленості знову можуть зірватися.

Як передає Укрінформ, про це заявив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський в ефірі телеканалу "Дом".

"Поки що ця ситуація не вплинула на перетин КПВВ. Але незабаром вона точно вплине, тому що Росія диктує окупаційним адміністраціям ОРДЛО, як необхідно діяти. Це вплине на роботу міжнародних органів, на роботу міжнародних організацій", — вважає він.

За словами правозахисника, президент Росії Володимир Путін в подібних ситуаціях завжди обмежує допуск до певних територій.

"Питання КПВВ — це питання міжнародного гуманітарного права. Білоруська криза позначиться на ОРДЛО, ці території стануть ще більш закритими — Путін завжди так робить. Питання відкриття КПВВ на Донбасі знову може "заморозитися" через білоруську кризу. І люди знову будуть їздити через Російську Федерацію, як і їздили", — додав Лисянський.

Раніше повідомлялося, що в 2021 році порівняно з 2020 роком скоротився час, необхідний для перетину лінії зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на сході України.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Лукашенко на нараді з питань співробітництва з Росією заявив, що зараз Білорусь і Росія вивчають питання про відкриття авіарейсів у Крим.

23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів.

Після посадки затримали опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Лукашенка та ряду компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Фото: mvs.gov.ua