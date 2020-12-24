Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля трьох населених пунктів

За минулу добу окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Приазов’ї поблизу Водяного ворог відкривав вогонь з автоматичних, станкових та підствольних гранатометів. В напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

У штабі повідомили, що серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.