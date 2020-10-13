Коронавірус у ЗСУ: 95 випадків за добу, загалом хворіють 939 осіб

Станом на ранок 13 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 939 осіб. За минулу добу виявлено 95 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє преслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 13 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 939 осіб. Всього за час пандемії одужало – 2905 осіб, летальних випадків – 11. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 58 осіб. За минулу добу зареєстровано 95 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я наразі перебуває 32 особи.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 63. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587. За добу померли 107 інфікованих, від початку епідемії - 5 122.