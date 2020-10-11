Коронавірус в ЗСУ: хворіють 915 осіб, за добу виявили 63 випадки

У Збройних силах за минулу добу підтверджено коронавірус у 63 осіб.

Про це повідомляє у Фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 63 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб", - зазначається у зведенні.

У Медсилах додали, що 49 пацієнтів перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

За даними командування Медсил, станом на 11 жовтня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 915 осіб. Всього за час пандемії одужало 2806 осіб, летальних випадків зареєстровано 11.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 492 особи, у 48 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 жовтня зареєстровано 261 034 випадки коронавірусу, з них за добу 4 768.

Фото: АрміяInform