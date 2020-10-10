За добу в українській армії - 112 випадків COVID-19

За минулу добу, 9 жовтня, у Збройних силах України зафіксували 112 нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Наразі у ЗСУ хворіють 870 осіб. Всього за час пандемії одужали 2788 осіб, летальних випадків – 11. На ізоляції перебувають 504 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявили 5728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266.