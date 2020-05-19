Окупанти застосовують 120-мм міномети та АГС, втрат немає

Окупанти застосовують 120-мм міномети та АГС, втрат немає

Укрінформ
За минулу добу окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

Неподалік Тарамчука, Красногорівки та Широкиного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч з Новотошківським збройні формування РФ використовували 82 мм міномети та автоматичні станкові гранатомети.

По околицях Новолуганського та тричі біля Луганського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Поруч з Південним окупанти застосовували підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а неподалік Новоолександрівки – автоматичні станкові гранатомети.

У штабі повідомили, що втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів. Захисників Новотошківського ворог обстріляв з мінометів 120-го калібру. У відповідь наші За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

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