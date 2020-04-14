Внаслідок вибуху міномета на стрільбах загинув військовий, вісім поранені

Внаслідок вибуху міномета на стрільбах загинув військовий, вісім поранені

Укрінформ
На Донеччині внаслідок вибуху міномета під час навчальних стрільб один військовослужбовець загинув і восьмер дістали поранення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 14 квітня 2020 року під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області стався вибух міномета. Внаслідок цього загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", -йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених госпіталізовано, їм надається невідкладна медична допомога.

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Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ внаслідок порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ).

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про призначення відповідних експертиз.

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