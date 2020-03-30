На Донбасі загинув український боєць - від кулі снайпера

Внаслідок обстрілу позицій Об'єднаних сил снайпером загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні, 30 березня, Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця та наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

Також на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник. Його доставлено до військово-медичного закладу та оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати противника уточняються.