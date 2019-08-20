Окупанти двічі порушили “тишу”, під Талаківкою ворог застосував автоматичні гранатомети

Від початку доби російсько-окупаційні війська з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї двічі обстріляли військовослужбовців Об'єднаних сил поблизу Талаківки та Красногорівки. Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано дві збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожим вогнем вночі перебували захисники Талаківки, де о 01.10 противник відкрив вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Вдруге противник порушив режим тиші сьогодні вранці поблизу Красногорівки, де застосував аналогічну зброю”, - повідомив речник.

За його словами, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил не стріляли у відповідь. Бойових втрат у лавах українських військових з початку цієї доби немає, повідомив Мотузяник.