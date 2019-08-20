На Донбасі окупанти 11 разів порушили “тишу”, стріляли із гранатометів та кулеметів

На Донбасі окупанти 11 разів порушили “тишу”, стріляли із гранатометів та кулеметів

Укрінформ
19 серпня збройні формування РФ та її найманці одинадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“З метою нанесення якнайбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25)”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Талаківки – з автоматичного гранатомета;

поблизу Павлополя – застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), внаслідок чого 1 військовослужбовець отримав поранення. Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета;

поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Опитного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

в районі Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Талаківки – з автоматичного гранатомета.

Фото: ООС

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