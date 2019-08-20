На Донбасі окупанти 11 разів порушили “тишу”, стріляли із гранатометів та кулеметів

19 серпня збройні формування РФ та її найманці одинадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“З метою нанесення якнайбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25)”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Талаківки – з автоматичного гранатомета;

поблизу Павлополя – застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), внаслідок чого 1 військовослужбовець отримав поранення. Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета;

поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Опитного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

в районі Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Талаківки – з автоматичного гранатомета.

Фото: ООС