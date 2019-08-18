Дослідники виявили нові докази участі Росії у боях за Іловайськ — The Guardian

Дослідницька група Forensic Architecture з Лондона виявила нові докази участі армії РФ у конфлікті на Сході України, зокрема в боях за Іловайськ.

Про це повідомляє The Guardian.

“Нові виявлені докази щодо участі російської армії у конфлікті в Україні будуть використані для посилення юридичної позиції українських добровольців проти держави Росія”, - йдеться у статті.

Як зазначається, дослідники з групи Forensic Architecture зібрали докази участі російських військових у боях за Іловайськ у Донецькій області в серпні 2014 року. Зокрема, йдеться про численні знімки з супутників, на яких зафіксовані колони російської військової техніки на території України й танки Т-72Б3, які на той час використовувалися тільки російською армією.

Дослідники скористалися спеціальним програмним забезпеченням, завдяки якому можна було швидко проаналізувати 2500 годин відео, опублікованих жителями регіону на YouTube у період боїв.

Виявлені дані будуть використані як докази під час позову до Європейського суду з прав людини, йдеться у статті.

Як відомо, наприкінці серпня 2014 р. українські військові потрапили в оточення під Іловайськом. Регулярні частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.