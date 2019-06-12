Хомчак - про вихід з Іловайська: Не знаю, чому рішення приймалося так довго

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, який командував силами АТО в районі Іловайська влітку 2014 року, не знає, чому війська з Іловайського котла не стали виводити відразу.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, зазначивши, що 25 серпня 2014 року українські військові в Іловайську вже були оточені.

«Чому рішення (про вихід з оточення – ред.) ухвалювалося нагорі так довго, я не знаю. В мене вже була ситуація така, коли немає продовольства, коли немає води, елементарного, коли поранених нема можливості вивезти… Першу допомогу надаємо, але їм потрібна більш кваліфікована допомога, і люди вже гинуть від того, що ми безсилі їм чимось допомогти, коли вже в деяких військовослужбовців з’являється панічний настрій, коли ми розуміємо: або буде братська могила, або треба ризикувати і приймати якісь рішення – тоді я вже прийняв рішення, і ми пішли», – згадує Хомчак.

Він відмовився коментувати обставини виходу з оточення, заявивши, що чекає остаточних результатів розслідування. За словами Хомчака, він не намагався з’ясувати причини зволікання з наказом про вихід.

«Я не питаю ніяких рішень, є кримінальна справа, хай пояснюють тим органам, яким повинні пояснювати. Я ж не слідчий, я так само проходжу у кримінальній справі. Я ж бо живий лишився. Сьогодні питань немає тільки до тих, хто не живий. А всі, хто лишилися живі – до всіх є питання, всім їх ставлять, всіх опитують. Звичайно, я вам скажу, якби не зайшла Росія... Чому зайшли війська Росії? Тому що не все виходило в їхніх підрозділів спеціального призначення, які з того боку з нами воювали під виглядом, як ми їх називали, «ополчення» чи ще щось», – пояснює Хомчак.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Генштабу, головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Доти Хомчак обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони. Улітку 2014 року він командував силами АТО в районі Іловайська.

Наприкінці серпня 2014-го українські військові потрапили в оточення під Іловайськом. Регулярні частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.

Фото: president.gov.ua